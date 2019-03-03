«В глазах радикалов он предатель»: почему украинские националисты потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Националисты провели в Киеве марш с требованием посадить в тюрьму президента страны Петра Порошенко, замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря после расследования украинских СМИ о хищениях в армии. Ранее радикалы провели митинги против подкупа избирателей, где главу государства обвинили в попытке манипулировать выборами. Эксперты считают, что противоборствующие политические силы используют радикально настроенную часть населения, чтобы победить на предстоящих выборах.

Около тысячи националистов из 20 регионов Украины прошли маршем по Киеву, требуя заключить под арест президента страны Петра Порошенко и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря (ранее они носили фамилию Свинарчук).

«Активисты Национального корпуса и Нацдружин вывесили на ТЦ «Глобус» в центре Киева баннер «#СвинарчуковПорошенко за решётку». 30-метровый транспарант — как напоминание о том, что у власти находятся воры, которые нагло разворовывают военный бюджет страны», — говорится на сайте движения.

Также 3 марта националисты устроили пикет у дома Гладковских, разлив у него краску и разбив несколько окон.

Ранее команда украинских журналистов Bihus.info опубликовала результаты расследования, в которых говорится, что приближённые к Порошенко чиновники участвовали в хищениях в оборонном секторе страны. Так, по их данным, Игорь Гладковский вместе со своим другом и бизнес-партнёром Виталием Жуковым с 2016 года продавали запчасти для украинкого ВПК с наценкой до 300%.

При этом закупали эти запчасти они либо в России, после чего контрабандным путём доставляли в страну, либо на воинских складах на Украине, утверждает Bihus.info. Национальное антикоррупционное бюро страны начало проверку этих сообщений.

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«Дискредитировать работу по обеспечению честных выборов»

Однако акции Нацкорпуса — не единственное выступление националистов против Порошенко за последнее время. Так, 24 февраля правые радикалы устроили в Киеве митинг за честные выборы, требуя «жёстко преследовать тех, кто организует массовую скупку голосов».

«Люди хотят мира по украинским правилам. Но это невозможно, потому что задолго до выборов олигархия фактически уже начинает манипулировать сознанием украинцев и уже начинает подкуп», — заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

При этом в подкупе избирателей недавно обвинили Порошенко. Соответствующее заявление сделала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Позже стало известно, что правоохранительные органы Украины завели соответствующие уголовные дела. Среди их фигурантов упоминается и замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко, сообщил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» глава МВД страны Арсен Аваков.

«Его называют организатором схем. Он народный депутат, и в отношении него следственные действия проводить нельзя. Но по факту — да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко», — сказал он.

Аваков также отмечал, что администрация президента противодействует расследованию. Так, министр утверждает, что против него готовятся провокации, чтобы дискредитировать расследование.

«Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определённые структуры готовят ряд провокаций против меня как министра внутренних дел и МВД. Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов на Украине», — написал он в Facebook.

До выборов президента осталось меньше месяца и конфликт между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко обостряется, отмечает источник RT в партии «Народный фронт».

«После того, как националисты С14 попытались взять штурмом управление полиции, на защиту правоохранительных органов встали другие националисты. «Национальные дружинники» связывают с полком «Азов», который якобы связан с Арсеном Аваковым. Сам Аваков это, естественно, опротестовывает», — рассказал собеседник RT.

«На Украине давно ничего спонтанно не происходит»

В экспертном сообществе считают, что выступления националистов против Порошенко скоординированы. Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что ранее президент делал ставку на правых радикалов, однако сейчас они выступают в поддержку противоположных политических сил.

«Выступления не спонтанны, подобные действия не проходят просто так по инициативе общественности, — сказал он. — Они (националисты. — RT) делают вид, что любят Украину, а на самом деле любят денежные знаки. Если касса изменила свою прописку, то они могут выступать с националистическими идеями, но против Порошенко».

Источник RT в «Радикальной партии» говорит, что сложившаяся ситуация очень опасна для Украины.

«Националисты будут бороться с другими националистами. Естественно, что ни одна из сторон сдаваться не намерена, и это очень опасно для обычных граждан. Представьте, что будет, если на улицах начнутся столкновения. Полиция, скорее всего, не будет вмешиваться в конфликт», — говорит он.

При этом стоит ожидать, что в течение всего марта перед выборами будут происходить акции радикалов, считает политолог Юрий Светов.

«На Украине давно уже ничего спонтанно не происходит, особенно, сейчас, когда идёт президентская гонка — разные силы манипулируют подлинными проблемами, которые есть... В глазах радикалов Порошенко предатель: Минские соглашения он не разрывает, они от него ждут войны, в их глазах он не выполнил то, что должен сделать. Мы весь март будем наблюдать, как такие микровулканы будут взрываться», — сказал он RT.

Светов также отметил, что Порошенко будет использовать административный ресурс и все имеющиеся возможности, чтобы выиграть выборы, так как его основные конкуренты заявили о намерении посадить в тюрьму действующего президента.

«Сейчас «национальная забава» на Украине — посадить Порошенко. Обещает это и (шоумен, кандидат в президенты. — RT) Зеленский, и другие силы. Порошенко нельзя не выиграть выборы. Сейчас у него акцент идёт на работу государственного механизма — того, что привычно называют административным ресурсом. Постепенно будет развиваться тема, что Украине придёт конец, если победителем будет не он», — заключил политолог.

Источник в партии «Батькивщина» говорит, что «Блок Петра Порошенко» создал большую сеть агитаторов, которые должны помочь действующему президенту улучшить свой рейтинг.

«Известно, что у главы государства огромные возможности. Эта избирательная кампания очень грязная и некоторые кандидаты готовы платить деньги избирателям. И полиция делает все, чтобы снизить рейтинг Порошенко», — рассказал собеседник RT.

Отметим, что согласно последним опросам, проведённым с 20 по 26 февраля центром социальных исследований «София», Порошенко занимает третье место в предвыборной гонке с 12,1% голосов. На первом месте шоумен Зеленский, за которого готовы отдать голоса 18,3% украинцев, а на втором Тимошенко с 15,4%.

В свою очередь, опрос, проведённый Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» с 8 по 18 февраля такде показал лидерство Зеленского. За него готовы отдать свои голоса 23,8% граждан. У Петра Порошенко 20,3% голосов, у Тимошенко — 15,9%.