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В глазах Путина Порошенко увидел кошмар Украины
04 декабря 2020, 14:50 • 217 • Украина
Действующий президент Украины Владимир Зеленский может закончить войну на Донбассе только стоя на коленях у российского лидера Владимира Путина.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, его преемник сдал все позиции Украины по Донбассу.
«У нас в офисе президента есть больше эксперты, включая господина Зеленского, который нас всех убеждал, что закончить войну просто – достаточно перестать стрелять. Это можно сделать за две недели, нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира.
Я претендую на то, что я лучше вас знаю Путина и в его глазах нет мира, вы там не увидите ни любви к Украине, ни к украинцам. Потому что это он внес в Совет Федерации подписанный им проект закона о праве для него применять вооруженные с РФ против украинцев за пределами территории Российской Федерации…
Когда только за то, чтобы встретиться с Путиным, сдаются позиции так называемой «формулы Штайнмайера», когда рушится план действий по имплементации «Минских соглашений», где наша позиция была абсолютно четкой – сначала безопасность. Выведите свои войска, выведите незаконное вооружение, тяжелую технику и артиллерию, разоружите незаконные военные формирования, обеспечьте освобождение всех заложников.
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