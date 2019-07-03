В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России

Панические слухи буквально наводнили американский Twitter и СМИ после того, как вице-президент Майк Пенс отменил свою поездку в Нью-Гэмпшир и экстренно вернулся в Вашингтон на фоне сообщений и гибели 14 российских моряков в Североморске.

Пресс-служба Пенса опровергает эту информацию, заверяя, что "ничего не произошло" и вице-президент вообще никуда не вылетал, а все это время был в Вашингтоне. "Визит в Нью-Гэмпшир был перенесен заранее", - написала в своем Twitter представитель Пенса Алисса Фарах.

Впрочем, пользователи недоверчиво относятся к этой информации, отмечая, что слишком уж странно совпадение - новость об отмене визита Пенса появилась практически одновременно с информацией об отмене планов на сегодняшний день российского президента Владимира Путина, который провел экстренную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Более того, буквально следом появилась информация, что Совет безопасности Европы также созвал внеплановую встречу во вторник, что только усилило подозрения, пишет RT.

"За исключением теории заговора и спекуляций, высокопоставленный американский чиновник сказал, что отмена планов Пенса не имеет отношения к его здоровью, здоровью Дональда Трампа и никак не связана с событиями в России", - написала в Twitter корреспондент Джойс Каран, заметив, что реальная причина отмены поездки в Нью-Гэмпшир так и не названо.