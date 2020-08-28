В Германию тайно прибыли британские эксперты по Скрипалю и "Новичку" - Der Spiegel

Руководство берлинской клиники Charite, где сейчас содержится "отравленный" Алексей Навальный, негласно связалось с британскими специалистами по боевым ядам, пишет местная газета Der Spiegel.

По данным этого издания, а также информации Bellingcat, представители немецкой больницы обратились в научный центр "Портон-Даун", который занимается вопросами биологического и химоружия и находится на территории Великобритании.

Эксперты из лаборатории именно этого учреждения ранее проводили экспертизу после истории с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком".

Отмечается, что в настоящее время британские исследователи находятся в секретной лаборатории вооружённых сил ФРГ в Мюнхене.

Кроме того, в Charite изучили события, связанные с использованием отравляющих фосфорорганических веществ против торговца оружием в Болгарии. Это нападение на Западе также приписывают спецслужбам РФ.