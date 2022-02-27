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В Германию из России самолёты тоже летать не будут — так написал немецкий журналист
27 февраля 2022, 07:45 • 56 • Политика
Берлинское бюро телеканала ARD сообщает о том, воздушное пространство Евросоюза для авиакомпаний России будет закрыто.
О том, что закрывают воздушное пространство для авиакомпаний из России накануне заявили информагентства в Словакии, Литве, Румынии, Чехии и Польша.
27 февраля, в воскресенье, о таком же намерении объявила и Германия. Об этом в Twitter сообщает корреспондент бюро телеканала ARD в Берлине:
Росавиация ответила на эти санкции, начав закрывать воздушное пространство России для авиакомпаний из ЕС.
Ранее Великобритания ввела блокирующие санкции против "Аэрофлота" и запретила полёты рейсов этой авиакомпании в королевство.
Эксперты отметили, что больше от этого запрета пострадали англичане:
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