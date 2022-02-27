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В Германию из России самолёты тоже летать не будут — так написал немецкий журналист

27 февраля 2022, 07:45  •  56 • Политика
Берлинское бюро телеканала ARD сообщает о том, воздушное пространство Евросоюза для авиакомпаний России будет закрыто.
О том, что закрывают воздушное пространство для авиакомпаний из России накануне заявили информагентства в Словакии, Литве, Румынии, Чехии и Польша.
27 февраля, в воскресенье, о таком же намерении объявила и Германия. Об этом в Twitter сообщает корреспондент бюро телеканала ARD в Берлине:
Вслед за странами Евросоюза мы закрываем воздушное пространство русским авиакомпаниям, об этом мне рассказал информированный источник.
Росавиация ответила на эти санкции, начав закрывать воздушное пространство России для авиакомпаний из ЕС.
Ранее Великобритания ввела блокирующие санкции против "Аэрофлота" и запретила полёты рейсов этой авиакомпании в королевство.
Эксперты отметили, что больше от этого запрета пострадали англичане:
Каждый день из Китая в Лондон летит два десятка рейсов. Теперь им придётся огибать Россию и билеты для них подорожают в разы.

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