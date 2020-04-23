В Германии заявили об испытании вакцины от коронавируса: Подопытных - десятки людей

Медики в Германии в скором времени начнут испытывать вакцину от COVID-19 на людях. В Институте вакцин им. Пауля Эрлиха рассказали о первом этапе исследований.

В рамках начальной фазы проверки препарата BioNTech 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет получат тестируемые вакцины, сообщили специалисты института.

Отмечается, что разрешение на проведение испытаний на людях было получено после тщательной проверки потенциальных рисков и пользы для подопытных.