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В Германии заявили об испытании вакцины от коронавируса: Подопытных - десятки людей

23 апреля 2020, 11:10  •  65 • В мире
Поиск вакцины от коронавируса продолжается. В Германии уже перешли к новому этапу тестов - испытаниям на людях. На первой фазе исследований тестируемый препарат получат 200 подопытных.
Медики в Германии в скором времени начнут испытывать вакцину от COVID-19 на людях. В Институте вакцин им. Пауля Эрлиха рассказали о первом этапе исследований.
В рамках начальной фазы проверки препарата BioNTech 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет получат тестируемые вакцины, сообщили специалисты института.
Отмечается, что разрешение на проведение испытаний на людях было получено после тщательной проверки потенциальных рисков и пользы для подопытных.
Тестирование вакцины на людях является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 для населения в Германии и за её пределами, - подчеркнули эксперты немецкого института.

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