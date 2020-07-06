В Германии заявили о шатком положении Украины: Грозит банкротство

По словам авторов материала, это связано с отставкой руководителя Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Отметим, что Смолий, возглавлявший НБУ с марта 2018 года, в прошлую среду подал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк. Верховная рада Украины по предложению президента страны Владимира Зеленского в пятницу сняла Смолия с должности.

"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство", - утверждают авторы материала в Handelsblatt.

Они отмечают, что Киев в срочном порядке должен погасить задолженности перед иностранными кредиторами в несколько миллиардов. Также авторы напомнили о том, что после неожиданной отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля должны были разместить на Лондонской бирже.