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В Германии заявили о серьезных последствиях отравления Навального для России
28 августа 2020, 21:45 • 90 • Политика
Вина Москвы не доказана, однако Берлин уже пугает санкциями
О последствиях отравления Алексея Навального для нашей страны сообщили в министерстве иностранных дел Германии. Глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил, что если выяснится, что за случившимся с оппозиционером стоит Москва, последуют жесткие меры.
Германия готова ввести санкции против России в этом случае, подчеркнул он.
"...мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", – цитирует министра Reuters.
Напомним, в прошлом году немцы выслали двух наших дипломатов на фоне убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Последний, как подозревали в РФ, был связан с террористами.
Сегодня в немецкой клинике "Шаритэ", где находится Навальный, рассказали о его состоянии. Он по-прежнему в коме и на аппарате ИВЛ. Между тем СМИ удалось узнать, что медики клиники попросили о помощи военных специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам. Речь идет не только о немецких экспертах – привлекли, по данным журналистов, и сотрудников лаборатории Портон-Даун в Британии.
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