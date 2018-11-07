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В Германии заявили о необходимости строительства «Северного потока — 2»

07 ноября 2018, 20:24  •  116 • Украина
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия считает необходимым и правильным решением реализацию «Северного потока — 2», при этом добавив, что важно сохранить транзитный статус Украины.
 
© Nord Stream 2
 

«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — цитирует РИА Новости Альтмайера, который выступал на 11-й Российско-германской сырьевой конференции в Потсдаме.

Ранее Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину после окончания текущего транзитного контракта должен быть «существенным».

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