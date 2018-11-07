|
В Германии заявили о необходимости строительства «Северного потока — 2»
07 ноября 2018, 20:24 • 116 • Украина
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия считает необходимым и правильным решением реализацию «Северного потока — 2», при этом добавив, что важно сохранить транзитный статус Украины.
© Nord Stream 2
«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — цитирует РИА Новости Альтмайера, который выступал на 11-й Российско-германской сырьевой конференции в Потсдаме.
Ранее Альтмайер заявил, что объём транзита российского газа в ЕС через Украину после окончания текущего транзитного контракта должен быть «существенным».
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
01 ноября 2018, 02:09
|
02 ноября 2018, 10:25
|
04 ноября 2018, 06:40
|
06 ноября 2018, 00:56
|
05 ноября 2018, 10:09
|
05 ноября 2018, 06:54
|
03 ноября 2018, 01:09