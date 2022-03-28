В Германии заявили, что выживут без русского газа: Блеф Берлина разгадал эксперт

В Германии заявили, что спокойно выживут без русского газа: "15 градусов зимой можно пережить в свитере". Блеф Берлина, однако, разгадал эксперт Станислав Митрахович.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 марта, что если европейские страны откажутся расплачиваться за русский газ рублями, то топливо бесплатно поставляться точно не будет, передал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Представитель Кремля также допустил, что Москва начнёт продавать нефть в Юго-Восточную Азию, если Европа откажется от контрактов. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и "Газпрому" до конца марта перевести расчёты по газу с недружественными странами на рубли.

Подобное решение было принято по итогам совещания в кабинете министров 23 марта. В ЕС в ответ подчёркивали, что не видят для себя возможности платить за наш газ в рублях.

По данным Bloomberg, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не пойдут на такие условия. В ФРГ раздаются голоса о том, что немцы должны сознательно отказаться от газа и нефти назло России.

15 градусов зимой можно пережить в свитере. Никто от этого не умрёт, - отметил, например, министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Питер Хаук.

Эти слова в комментарии для "Первого русского" оценил эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он заметил, что многие западные политики уводят тему последствий отказа от газа исключительно в сюжет, связанный с температурой в помещении: