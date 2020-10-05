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В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального

05 октября 2020, 12:40  •  319 • Политика
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В скандальной ситуации слишком много странных совпадений, выгодных американцам
История вокруг россиянина Алексей Навального очень напоминает спектакль, режиссером которого могли выступить американцы, не скрывающие своего желания занять место России на энергетическом рынке ЕС. Такие выводы сделал немецкий парламентарий Гуннар Линдеманн.
По его мнению, в деле Навального слишком много странностей и выгодных для США поворотов:
"Якобы отравленный Навальный, несмотря на коронавирусный кризис и введенные в связи с этим меры по ограничению въезда, летит в Берлин, чтобы лечиться в "Шаритэ"
– пишет Линдеманн в "Фейсбуке". Он отмечает, что расходы на перелет и лечение взяли на себя "неназванные друзья". Немецкие власти вдруг отказываются сотрудничать с российской стороной в расследовании предполагаемого отравления, при этом обвиняют правительство РФ в причастности к преступлению. И главное – все сводится к угрозам остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
"Все это похоже на инсценировку трансатлантических и американских лоббистов СПГ США",
– пишет немецкий депутат, указывая, что именно США заинтересованы лишить Германию преимущества, которое она получит благодаря стабильным поставкам дешевого природного газа из России. И если Навальный был действительно отравлен, то выгоду от этого имели только производители СПГ США, указывает Линдеманн.
Ранее партнеры по ЕС упрекнули Германию в цинизме за ее позицию по "Северному потоку-2".
Российскому блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а потом по требованию жены отправили в Германию. Придя в себя, Навальный поблагодарил немецких медиков, российских же сравнил с агентами-убийцами.

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