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В Германии закрыли детский аттракцион, увидев в нем нацистскую свастику - видео

19 августа 2019, 20:39  •  106 • Политика
В Германии закрыли аттракцион из-за сходства с нацистской свастикой. Символ немецкого нацизма углядели в конструкции карусели.
Детский аттракцион в Германии пришлось закрыть из-за того, что своими очертаниями он напоминает нацистскую свастику. Подробности скандала сообщает немецкая телерадиокомпания SWR.
Речь идёт о детском аттракционе "Полет орла", расположенном в немецком городе Лёффингене. Помимо того, что в конструкции карусели можно углядеть очертания свастики, сам аттракцион ещё и выкрашен в коричневый цвет, усиливающий негативные ассоциации.
Скандал разразился после того, как видео, указывающее на сходство карусели с символом немецкого нацизма, начало распространяться в Сети. Администрация парка развлечений "Татцмания" срочно закрыла аттракцион и обещает, что его конструкция будет изменена, чтобы больше не напоминать немцам о "коричневой чуме".
Ingenieurskunst from r/de

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