Немецкий парламентарий Вальдемар Гердт из партии "Альтернатива для Германии" ,), член комитета по международным делам бундестага заявил, что в случае победы коалиции АдГ с союзникамим из других стран на майских выборах в Европарламент, они рассмотрятт вопрос об отмене санкций против России.







"Антироссийские санкции - деструктивная мера, и это прописано в нашей партийной программе", -заявил он журналистам. Он указал, на то, что это провал в дипломатии, который дал только негативные результаты.

Он напомнил, что ФРГ потеряла более 100 млрд евро, а также 600 тыс. рабочих мест оказались под угрозой после введения ограничительных мер в отношении России.

Депутат считает, что пересмотр вопроса введения санкций станет "судьбоносным моментом для европейской цивилизации в целом".



Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине необходимо постепенно отказываться от санкций. Политик отметил, что отмена ограничительных мер поспособствует экономическому развитию страны. "Нужно уже заканчивать конфликт".

Первой страной Евросоюза, которая снимет санкции с России, будет Италия, считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

К таким выводам он пришел после того, как в этой стране открылось второе представительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.



Белик заявил, что выхлоп от протеста в Вероне по поводу открытия представительства самопровозглашенной республики нивелируется, если будет подписан договор между итальянской партией "Лига Севера" и "Единой Россией" о сотрудничестве между Севастополем и Вероной. Российский депутат подчеркнул, что именно об этих инициативах говорилось на встрече с депутатом парламента Италии Вито Коменчини.

Белик заметил, что если в "Лиге Севера" все такие, как Коменчини, то нет сомнений в том, что Италия снимет антироссийские санкции.

Информация дана "Известиями"