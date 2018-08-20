В Германии заговорили о необходимости начала прямого диалога с Башаром Асадом

Депутат бундестага призвал начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, для того чтобы начать процесс возвращения беженцев из Германии в Сирию.

Немецкий депутат предложил начать вести диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возвращении беженцев, которые сейчас находятся в Германии. Со стороны Асада необходимы гарантии, что беженцев не будут на родине преследовать.

Такую инициативу выдвинул депутат бундестага, спикер фракции «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель. С его точки зрения, для того чтобы многочисленные беженцы все-таки вернулись домой, надо вести переговоры с официальными сирийскими властями. Депутат сказал, что такой должна быть основа политики Германии – сделать возможным возвращение мигрантов на родину.

Хампель подчеркнул, что со стороны Асада необходимо получить гарантии, что вернувшиеся беженцы не будут подвергаться преследованиям в Сирии.

Отметим, что этот же вопрос поднимался в субботу на переговорах между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сказал, что необходимо помогать прежде всего тем районам Сирии, куда могут вернуться беженцы, в том числе из Европы. Депутат бундестага назвал такое предложение Владимира Путина разумным.