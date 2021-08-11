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В Германии задержали британского "шпиона России"

11 августа 2021, 11:50  •  130 • Политика
Генпрокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Британии по подозрению в работе на спецслужбу России.
Очередной виток "шпиономании" случился в Германии. И снова не обошлось без пресловутого "шпиона России".
Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании гражданина Великобритании, которого заподозрили в работе на спецслужбы России.
По уточнённым данным, мужчину арестовали в Потсдаме сотрудники Федерального управления уголовной полиции, которые и проводят расследование. На работе и в доме подозреваемого прошли обыски.
"Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.
По версии следствия, британец работал сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине и как минимум "один раз отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки".
За слив информации британец, как предполагается, получил деньги наличными. Но сумма неизвестна.

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