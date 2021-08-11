В Германии задержали британского "шпиона России"

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Британии по подозрению в работе на спецслужбу России.

Очередной виток "шпиономании" случился в Германии. И снова не обошлось без пресловутого "шпиона России".

Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании гражданина Великобритании, которого заподозрили в работе на спецслужбы России.

По уточнённым данным, мужчину арестовали в Потсдаме сотрудники Федерального управления уголовной полиции, которые и проводят расследование. На работе и в доме подозреваемого прошли обыски.

"Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.

По версии следствия, британец работал сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине и как минимум " один раз отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки".