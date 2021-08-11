|
В Германии задержали британского "шпиона России"
11 августа 2021, 11:50 • 130 • Политика
Генпрокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Британии по подозрению в работе на спецслужбу России.
Очередной виток "шпиономании" случился в Германии. И снова не обошлось без пресловутого "шпиона России".
Генпрокуратура ФРГ заявила о задержании гражданина Великобритании, которого заподозрили в работе на спецслужбы России.
По уточнённым данным, мужчину арестовали в Потсдаме сотрудники Федерального управления уголовной полиции, которые и проводят расследование. На работе и в доме подозреваемого прошли обыски.
"Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии.
По версии следствия, британец работал сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине и как минимум "один раз отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки".
За слив информации британец, как предполагается, получил деньги наличными. Но сумма неизвестна.
Подпишитесь на нас
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2021, 20:45
|
07 августа 2021, 09:45
|
08 августа 2021, 21:30
|
06 августа 2021, 14:30
|
10 августа 2021, 08:20
|
05 августа 2021, 04:35
|
06 августа 2021, 07:10