В Германии вырисовывается преемник Ангелы Меркель

А вместе с ним и будущее российско-германских отношений

Последние опросы общественного мнения в Германии принесли сенсационные результаты. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер становится фаворитом в борьбе за пост канцлера и за полгода до федеральных выборов далеко опережает соперников.

Из опубликованных 1 апреля сведений Института социологических исследований следует, что 68% членов ХДС (партия Меркель) поддерживают кандидатуру Зёдера, который является одновременно председателем Христианско-социального союза (ХСС) – партнёра ХДС по правящей коалиции. Лишь 21% христианских демократов отдал предпочтение Армину Лашету, два месяца назад сменившему А. Меркель на посту председателя ХДС.

Маркус Зёдер имеет широкую известность. Он долгое время работал тележурналистом, не избегал острых сюжетов, защищал интересы рядовых немцев и в свои 54 года входит в группу наиболее известных политиков Германии. Симпатии к нему в разных группах немецкого электората несомненны. В другом обзоре, приводимом институтом YouGov, делается вывод, что 66% немецких избирателей считают действия премьер-министра Баварии в борьбе с коронавирусом наиболее адекватными. Федеральные выборы приближаются, но в сложившейся ситуации обычная формула, «кто председатель ХДС, тот и будущий канцлер», уже не подходит. После завершения пасхальных каникул руководство обеих партий (ХДС и ХСС) наметило встречу, на которой вопрос будет решён окончательно. Причём вопрос обострён недавней неудачей ХДС на земельных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, где христианские демократы потеряли соответственно 4 и 5 процентов голосов.

Главным упреком, который выдвигают избиратели партии Меркель, является её политика карантина и локдауна, ущемившая интересы многих групп населения. По исследованиям YouGov, если бы выборы в бундестаг проводились в ближайшее воскресенье, за блок ХДС/ХСС проголосовали бы только 27% избирателей. Это на 6% меньше, чем в феврале. Тенденция не внушает оптимизма, особенно если учесть, что на предыдущих федеральных выборах 2017 г. блок показал самые плохие результаты с 1949 года, собрав всего 33% голосов. Сейчас ХДС/ХСС продолжают терять позиции, разрыв между ними и зелёными сократился до 3%. К осени ситуация может сложиться небывалая: союз ХДС/ХСС с зелёными в составе коалиционного федерального правительства.

В этой обстановке Маркус Зёдер ведет себя сдержанно, постоянно заявляя, что «его политическим домом является Бавария». Однако совсем утаить амбиции ему трудно. В недавнем обращении к правлению ХСС он заявил: «Хватит пить ромашковый чай. Пора возвращаться в режим red-bull» (энергетический напиток. – Д.С.). Однако это касается внутренней политики. Во внешней политике позиция Зёдера отличается умеренностью. Его линия в отношении проекта «Северный поток – 2» наделала много шума в Германии, в первую очередь среди сторонников зелёных. В интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung Зёдер заявил: «Как известно, угрозы в отношениях с Россией ничего не давали. Конечно, мы можем отказаться от «Северного потока – 2», но если мы и вправду хотим чего-то добиться, то, может быть, нам следует отказаться от всех «газовых» договоров с РФ? Я понимаю, что об этом проекте с самого начала было много споров. Но надо думать о том, какие последствия это принесет. Надо все внимательно взвесить, как это делает Ангела Меркель. А в разговоре о морали стоит заметить, что не будет совсем аморальным подумать и о рабочих местах, и о социальных условиях в собственной стране».

Разница между позициями Маркуса Зёдера и зелёных, требующих отказа от «Северного потока – 2», заключается ещё и в том, что Зёдер делает ставку на настроения консервативной части населения; за зелёными стоят молодёжь и «экологически продвинутая» интеллигенция, но математические подсчёты складываются не в их пользу. Сторонники пуска германо-российского газопровода, строительство которого практически завершено, могут с цифрами в руках доказать, что предложения зелёных по замещению газа «зелёной энергетикой» преждевременны и лишь создадут проблемы для немецкой экономики.