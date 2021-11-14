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Оказалось, Красная армия тут ни при чем

Некоторые западные государства уже давно и с большим энтузиазмом занимаются переписыванием прошлого. Казалось бы, устроившей самую кровавую войну в истории Германии стоит помалкивать и замаливать свои былые грехи, но нет – именно там объявили о новых фантастических обстоятельствах разгрома фашистов под Москвой.



Оказалось, что во время Великой Отечественной войны в боях за советскую столицу главным врагом захватчиков оказались не стойкие защитники нашей Родины, а всего лишь плохая погода. Авторы немецкого издания Die Welt уверены, что фашисты обязательно дошли бы до Москвы, но в их коварные планы вмешались проливные дожди. Из-за мощных осадков дороги покрылись грязью, в которой увязла военная техника захватчиков.

Автор этого провокационного материала Флориан Штарк намеренно обходит своим "экспертным" вниманием ожесточенные бои, которые позволили бойцам Красной армии отбросить немецких захватчиков от столицы. Но зато с большим смаком описывает "пир на костях", который якобы закатил в те дни верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.

В традициях откровенного пропагандиста Штарк объявляет, что в то время, когда советские граждане гибли на фронте, Иосиф Виссарионович якобы трапезничал жареными поросятами и запивал все это водкой с коньяком. Мол, такой роскошный ужин глава государства закатил в честь приема американского и британского дипломатов.

Напомним, немцам, стремившимся взять главный город СССР, удалось приблизиться на расстояние всего порядка 100 км от центра Москвы. Однако 5 декабря 1941 года советская армия мощным контрударом отбросила захватчиков от столицы.

Стоит отметить, что военные годы остались позади, однако некоторые все еще мечтают разделаться с преемницей СССР – Россией. Печальнее всего, что подобные призывы звучат из братского украинского государства. Недавно бывший местный министр рассказал о плане "уничтожения" нашей страны изнутри.