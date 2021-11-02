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В Германии впечатлены: Путин обрушил цены на газ в Европе одной "случайной" фразой

02 ноября 2021, 07:05  •  63 • Политика
Одним-единственным "почти случайным" замечанием президент России Владимир Путин заставил газовый рынок Европы вздохнуть с облегчением. Об этом сообщает известная немецкая газета Welt.
Одной фразой Путину удалось снизить цены на газ в Евросоюзе. Речь идёт о том, что глава Кремля приказал "Газпрому" начать плановое заполнение своих газовых хранилищ в Германии и Австрии.
Реакция европейских рынков на это замечание Путина была мгновенной: цены фьючерсов на голубое топливо в Нидерландах моментально упали на 15%. При этом пока не известно, предоставит ли Россия Европе дополнительные объёмы газа или ограничится ранее обещанными поставками.
Немецкое издание отмечает, что на фоне европейского энергетического кризиса Путину удаётся играть роль "покровителя", который преподносит ЕС свой "подарок" - газопровод "Северный поток - 2".

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