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В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

20 апреля 2021, 16:35  •  146 • Политика
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру
События последних дней натолкнули некоторых европейцев на мысль, что это может плохо закончиться. А в Германии и вовсе заговорили о начале войны России и США, причем экономической.
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона немецкие журналисты разглядели реальную угрозу миру. Они напомнили о введенных американских санкциях, ответе на них в РФ, реакции стран ЕС и резкое обострение конфликта из-за якобы масштабного стягивания армейсих подразделений нашей страны на границе с Украиной на востоке и у Крыма, а также движения кораблей НАТО в Черном море.
Политики и чиновники ФРГ требуют показать "прозрачность передвижения войск" и заявляют о "крупнейшем стягивании" ВС РФ с момента "аннексии украинского полуострова" в 2014 году. Из-за этого представитель одной из партий Германии назвала Россию "конкретной и непосредственной" угрозой безопасности Европы, цитирует их одно из местных изданий.
Россия закрыла огромные районы Черного моря вокруг Крыма. С помощью оккупации новых территорий Украины она может создать новый проход к полуострову, теперь уже не по морю, а по суше, передают журналисты мнения экспертов.
Из России высланы десять дипломатов, при этом от американского посла потребовали вернуться в Москву. И не только этим Кремль ответил на растрикции Белого дома.
В ответ на высылку из Америки десять российских дипломатов, введение санкций против 32 российских компаний и физлиц, а также запрет инвесторам покупать российские государственные облигации главе Минюста и министру внутренней безопасности США, руководителю ФБР и четырем действующим или экс-главам федеральных ведомств закрыли въезд в РФ.
Кремль принимает меры, чтобы на финансовых рынках не возникло паники. В Москве заявили о готовности к встрече президентов Росии и США. При том что до этого новые рестрикции считались препятствием к такому.
Ограничительные меры в отношении РФ взволновали зарубежные банки. Их представителиотметили, что это напоминает введение санкций против Ирана, когторые коснулись американских финансовых институтов, компаний и всех имеющих деловые интересы в США.
Российский МИД признал, что у Москвы нет возможности ответить экономическими рестрикциями, но способна ввести штрафные меры. Некоторые дипломаты и экономисты даже требовали, чтобы Центробанк РФ распродал все американские облигации.
Тем временем новый президент США Джо Байден выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Россией. Он якобы сказал Владимиру Путину, что мог бы ответить на действия Кремля, но "решил пока этого не делать", цитируют журналисты немецкого издания.
И все же Вашинтон готов к "новым мерам". В случае вмешательства Москвы в американские выборы, ее угрозы Киеву и хакерских атак на западные институты, констатирует Handelsblatt.

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