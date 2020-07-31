В Германии возмутились давлением США на "Северный поток - 2". Но от ответных санкций воздержались

В Германии заявили о давлении, которое США пытается оказать на Европу из-за проекта газопровода "Северный поток - 2". Представители Свободной демократической партии (СвДП) бундестага направили письмо американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин.

В послании они заявили, что санкции - попытка "вмешаться во внутренние дела Европы". В бундестаге подчеркнули, что это недопустимо, подчеркнул официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн.

До этого о том, что нужен "политический ответ" на угрозы санкций, говорил руководитель австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле: его компания участвует в строительстве газопровода. Однако Мартин Нойманн заметил, что вводить ответные санкции пока не планируется. Это "не в интересах" Европы. Зато в интересах Германии оказалось "более тесное и конструктивное сотрудничество между США и ЕС, в том числе в международной и экономической сфере, а также в развитии новых совместных проектов", сообщает "РИА Новости".

Представитель фракции также подчеркнул, что в "Северном потоке - 2" участвуют компании из 12 стран. И строительство газопровода одобрено в соответствии со всеми правилами Евросоюза.

Напомним, что ранее члены Конгресса США поддержали проект санкций против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", который разработали в Государственном департаменте. Документ направлен против компаний, которые участвуют в проектах.