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В Германии уже просят аннулировать безвиз с Грузией

13 февраля 2018, 15:39  •  467 • В мире
Не успела грузинская пресса похвалиться тем, что после либерализации визового режима с Европейским союзом 170 тысяч граждан Грузии смогли посетить Европу, а глава европейской дипломатии Федерика Могерини после встречи с грузинским премьером Георгием Квирикашвили – похвалить Грузию за достойное исполнение обязательств перед Европой, как власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия обратились к и.о.министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру с просьбой отменить безвиз с грузинами.
Советник министерства по делам интеграции земли Северный Рейн – Вестфалия Иоахим Штамп указал, что в прошлом месяце количество грузинских граждан, подавших прошение об убежище, увеличилось со 170 человек до 743. Этот показатель будет увеличиваться и дальше, что вызовет целый ряд проблем, уточнил Штамп.
Ещё до либерализации визового режима с Грузией европейские эксперты предрекали, что приезд грузин может спровоцировать рост преступности в ЕС, особенно квартирных краж – излюбленной специализации грузинского криминалитета. Так и произошло: многие грузинские подданные, пока рассматриваются их прошения о предоставлении убежища, промышляют в Германии уголовщиной.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе признал: Тбилиси серьёзно воспринимает обеспокоенность стран Евросоюза наплывлом грузинских преступных элементов и пообещал разработать конкретные шаги к решению этой проблемы.
В 2016 г., в процессе обсуждения безвиза с Грузией и Украиной, Брюссель заранее разработал процедуру приостановки безвизового режима «на случай непредвиденных обстоятельств». В случае с Грузией эти обстоятельства уже наступают. Можно предположить, что и для Украины их наступление не за горами.
Соб. корр.ФСК

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