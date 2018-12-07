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В Германии установлен «матриархат»: Меркель сменила «Меркель 2.0»

07 декабря 2018, 22:09  •  87 • В мире
На заседании Христианско-демократического союза в Гамбурге депутаты правящей партии Германии выбрали премьер-министра земли Саар и генсека ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но учитывая стартовые позиции всех трех кандидатов, большой разницы для России от того, кто сменил Ангелу Меркель, нет
Автор:
Гасанов Камран
Рано утром 7 декабря в Гамбурге стартовал 31-й съезд Христианско-демократического союза (ХДС), чтобы назвать имя нового председателя. Ангела Меркель покинула этот пост, но сохранила канцлерство.
На ее место претендовали три человека. Такого в истории ХДС еще не было. Исключение — 1971 год. Тогда за пост главы консервативной партии бывший премьер Пфальца и в будущем канцлер ФРГ Гельмут Коль сразился с лидером фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Райнером Барцелем.
Фавориты
Преимущество в предвыборной кампании было изначально на стороне Фридриха Мерца, который состоит в руководстве ХДС и является давним «недругом» Меркель. В 2002 году Меркель расчистила себе дорогу к канцлерству, сместив Мерца с поста главы ХДС. Спустя семь лет 63-летний политик оставил депутатство и начал заниматься бизнесом. Когда его журналисты достали вопросами о том, почему он себя причисляет к среднему классу, хотя занимает руководящие посты в крупных компаниях, Мерц признался, что зарабатывает миллион евро в месяц.
Фридрих Мерц. Фото: www.globallookpress.com
Мерц, в отличие от конкурентов, которые находились под непосредственным начальством Меркель, мог себе позволить увереннее критиковать канцлера не только в вопросе мигрантов, но и по поводу социальной политики. Председатель филиала крупнейшей американской инвесткомпании BlackRock Germany выступает за либеральную модель экономики и против повышения социальной ответственности государства. На успехе Мерца отчасти сказалось и то, что его кандидатуру поддержал самый опытный из ныне действующих немецких политиков — президент Бундестага Вольфганг Шойбле.

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