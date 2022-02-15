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В Германии усомнились в пользе Мюнхенской конференции по безопасности без России
15 февраля 2022, 02:55 • 62 • Политика
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сожалеет о том, что русские власти решили проигнорировать это международное мероприятие.
Официальные представители России уже заявили об отказе от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Несмотря на просьбы Ишингера, президент Владимир Путин решил, что не станет выступать на встрече даже по видеосвязи. В связи с бойкотом, который устроили русские, в пользе конференции усомнились даже в самой Германии.
"Мы будем обсуждать переговоры по контролю за вооружениями, механизмы деэскалации и так далее… Но я боюсь, что если российские власти продолжат думать, что их присутствие здесь - это не то, чего они хотят, то польза от этой неформальной платформы будет несколько ограничена", - заявил Ишингер в интервью Deutsche Welle.
Тем не менее безопасность в Европе и мире организаторы конференции почему-то намерены обсуждать с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
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