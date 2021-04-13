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В Германии связали работу "Северного потока-2" с действиями России
13 апреля 2021, 15:55 • 136 • Политика
Газопровод станет дополнительным рычагом давления на Москву
Объем экспорта газа по строящемуся трубопроводу "Северный поток-2" должен быть регулируемым и зависеть от "поведения России". Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
В ходе переговоров с шефом Пентагона Ллойдом Остином во вторник, 13 апреля, зашла речь о российской трубе. По словам американского министра, тема "Северного потока – 2" мешает США и ФРГ иметь "превосходные отношения", однако Вашингтон намерен не допустить этого, передает РИА "Новости".
Крамп-Карренбауэр, со своей стороны, подтвердила, что разногласия есть. Но, по ее мнению, вопрос решаем. Смысла останавливать строительство на данном этапе, когда газопровод практически готов, нет никакого. А вот принципы его эксплуатации нужно согласовать таким образом, чтобы иметь рычаг давления на Россию.
"Вопрос, сколько по "Северному потоку-2" будет поставляться газа, нужно ставить в зависимость от поведения России",
– высказалась министр обороны Германии.
Власти ФРГ отстаивают перед США проект "Северный поток-2". Сухопутная часть газопровода на территории Германии уже полностью готова. Но в Вашингтоне не оставляют попыток помешать увеличению газового экспорта России в Евросоюз. Разъяснять позицию Белого дома в Европе будет специально назначенный человек.
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