В Германии сообщили о важной встрече по Украине в январе

Советник канцлера ФРГ хочет обсудить в январе с заместителем руководителя администрации президента России украинский конфликт.

В Германии сообщили о намерении провести встречу по Украине на уровне советников. Ожидается, что переговоры между советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком пройдут в январе.

В пятницу, 24 декабря, стороны в телефонной беседе договорились о переговорах.

Детали раскрыло агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии. По сведениям источников, Берлин выступает за сотрудничество в рамках "нормандского формата".

Отмечается, что в разговоре с Козаком его немецкий коллега высказал обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине.

Плётнер также подчеркнул, что необходимо обсуждать ситуацию совместно с Францией и Украиной в рамках "нормандского формата". "Целью немецкой стороны остаётся достижение скорейшего восстановления "нормандского формата", - сообщили агентству DPA правительственные источники.