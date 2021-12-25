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В Германии сообщили о важной встрече по Украине в январе

25 декабря 2021, 00:35  •  20 • Политика
Советник канцлера ФРГ хочет обсудить в январе с заместителем руководителя администрации президента России украинский конфликт.
В Германии сообщили о намерении провести встречу по Украине на уровне советников. Ожидается, что переговоры между советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком пройдут в январе.
В пятницу, 24 декабря, стороны в телефонной беседе договорились о переговорах.
Детали раскрыло агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии. По сведениям источников, Берлин выступает за сотрудничество в рамках "нормандского формата".
Отмечается, что в разговоре с Козаком его немецкий коллега высказал обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине.
Плётнер также подчеркнул, что необходимо обсуждать ситуацию совместно с Францией и Украиной в рамках "нормандского формата". "Целью немецкой стороны остаётся достижение скорейшего восстановления "нормандского формата", - сообщили агентству DPA правительственные источники.

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