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В Германии сделали заявление о повторном анализе проб Навального

14 сентября 2020, 12:30  •  154 • Политика
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Три лаборатории нашли "Новичок"
Кабмин ФРГ выступил с сообщением о ситуации с Алексеем Навальным, которому стало плохо 20 августа в самолете. Как рассказали власти Германии, пробы анализов оппозиционера провели три независимые лаборатории Франции и Швеции.
Специалисты этих центров подтвердили наличие в пробах Навального вещества группы "Новичок", передает РИА "Новости".
При этом к анализу проб Навального Германия подключила ОЗХО, добавляет то же агентство.
То же написал в "Твиттер" представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Подписчики политика удивились, почему Берлин не делится результатами с Москвой, и указали в комментариях на то, что Швеция и Франция не могут быть независимыми сторонами. Ведь первая страна входит в НАТО, а вторая – еще и в ЕС. Один из пользователей Сети отметил, что пробы могли быть заражены в Германии.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа прямиком из самолета, где ему резко стало плохо. Омские врачи пришли к выводу, что у блогера нарушен обмен веществ. Родственники забрали Навального в Германию, где его поместили в клинику "Шарите". Позже Берлин заявил, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". Немецкие журналисты выяснили, что якобы был использован новый тип яда.
В начале сентября стало известно, что Навальный пришел в себя, но не может разговаривать. В России же обращают внимание на отказ Германии предоставить информацию об анализах оппозиционера, что напоминает засекреченное дело Скрипаля.

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