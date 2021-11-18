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В Германии считают реалистичными угрозы Лукашенко отрезать Европу от газа

18 ноября 2021, 12:50  •  66 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Депутат Бундестага призвал запустить "Северный поток-2"
Европа и Германия не упускают возможности оказать давление на Россию, а потом требуют от нее уступок в энергетической сфере. Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст считает весьма спорными призывы Евросоюза к нашей стране увеличить поставки газа. 
Депутат Бундестага в эфире телеканала "Россия 24" поделился своими наблюдениями относительно европейских энергетического и миграционного кризисов. По его словам, угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко лишить Европу поставок голубого топлива реалистично.
Чтобы избежать негативных последствий, нивелировав заявления Лукашенко, парламентарий призвал запустить газопровод "Северный поток-2". Эрнст подчеркнул, что после введения в эксплуатацию российской ГТС белорусский правитель не сможет "шантажировать" Европу остановкой транзита углеводородов, идущих через территорию республики.
Отметим, что на фоне миграционного кризиса и ухудшения отношений с Евросоюзом Белоруссия уже остановила транзит российской нефти. 16 ноября неожиданно начались ремонтные работы на трубопроводе "Дружба".
Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию российской ГТС. Однако в Кремле призвали не политизировать вопросы, связанные с "Северным потоком-2", отметив, что оператор газопровода готов выполнить все требования немецкого регулятора.

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