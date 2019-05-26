В Германии самолёт застрял в деревьях. Люди спасения ждали два часа - фото

В Германии совершил крушение легкомоторный самолёт. В Сети появилось фото места ЧП, на котором видно, что машина застряла в деревьях вверх дном на довольно большой высоте. По данным одних немецких СМИ, до земли было метров 10, по данным других - вдвое меньше, около четырёх.

В кабине в это время находились двое - 56-летний пилот и его спутница. Оба не пострадали, но вот спасения им пришлось ждать больше двух часов. Как пишет немецкая пресса, ЧП случилось в 15:20 по местному времени, а вот достать горе-путешественников удалось лишь в 17:44.

Проблема заключалась в том, что самолёт запутался в ветках и действовать спасателям пришлось с повышенной внимательностью и аккуратностью. В противном случае ветки могли подломиться, а сам борт рухнуть вниз. Люди, которые были в это время в кабине, рисковали жизнью.

Тем не менее спасательная операция прошла благополучно. Но зато ущерб самолёту нанесён немалый. Хозяин машины оценил его в 130 тысяч евро.

Фото: twitter/CityReport