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В Германии самолёт застрял в деревьях. Люди спасения ждали два часа - фото

26 мая 2019, 13:09  •  43 • В мире
Немецкие СМИ сообщили о крушении легкомоторного самолёта неподалёку от Дортмунда. Судя по фото, машина застряла в деревьях на большой высоте. В кабине в это время находились два человека, которым пришлось ждать спасения больше двух часов.
В Германии совершил крушение легкомоторный самолёт. В Сети появилось фото места ЧП, на котором видно, что машина застряла в деревьях вверх дном на довольно большой высоте. По данным одних немецких СМИ, до земли было метров 10, по данным других - вдвое меньше, около четырёх.
В кабине в это время находились двое - 56-летний пилот и его спутница. Оба не пострадали, но вот спасения им пришлось ждать больше двух часов. Как пишет немецкая пресса, ЧП случилось в 15:20 по местному времени, а вот достать горе-путешественников удалось лишь в 17:44.
Проблема заключалась в том, что самолёт запутался в ветках и действовать спасателям пришлось с повышенной внимательностью и аккуратностью. В противном случае ветки могли подломиться, а сам борт рухнуть вниз. Люди, которые были в это время в кабине, рисковали жизнью.
Тем не менее спасательная операция прошла благополучно. Но зато ущерб самолёту нанесён немалый. Хозяин машины оценил его в 130 тысяч евро.
Фото: twitter/CityReport

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