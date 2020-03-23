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В Германии разразился скандал из-за Лаврова

23 марта 2020, 09:35  •  293 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россию обвинили в пропаганде против западных стран
В Германии разразился скандал из-за главы МИД России Сергея Лаврова. Местный телеканал поздравил российского министра с днем рождения, из-за чего подвергся жесткой критике со стороны коллег.
Поздравление появилось в "Твиттер" немецкого телеканала ARD. Там же были размещены фотографии главы МИД из выпущенного к его 70-летию фотоальбома. Однако журналист издания Bild назвал этот пост "немыслимым скандалом" на фоне пандемии коронавируса.
По его словам, Россия распространяет фейки об инфекции в западных странах и использует вызванный коронавирусом кризис в своих целях.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что процитировала бы Сергея Лаврова, но не станет делать этого вслух, пишет ТАСС.
Скандал вокруг юбилея российского министра западная пресса спровоцировала с целью в очередной раз очернить Россию, сообщила политолог Наталия Елисеева "Невским новостям". Она добавила, что по этой же причине приплели и тему пандемии.

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