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В Германии растёт число «граждан Третьего рейха»

13 января 2018, 21:24  •  277 • В мире
Спецслужбы Германии бьют тревогу: в стране насчитывается как минимум 15 тыс. тех, кто считает себя «гражданами Третьего рейха», рассматривая нынешнюю Федеративную Республику Германия как территорию, оккупированную антигитлеровской коалицией, и кто жаждет восстановления Германии в границах 1937 года..
Причём всего за последний год количество «гитлеровских подданных» увеличилось на 50%. Больше всего их в Баварии, где произошла первая попытка захвата власти нацистами (пивной путч 1923 года).
У «граждан Третьего рейха» на руках масса легального и нелегального оружия, они вынашивают планы по созданию в Восточной Германии своих подпольных вооружённых сил и своей валюты. Они не признают законность нынешнего правительства Германии, немецких судов и т. д. и выпускают собственные паспорта. В 2016 году один из «граждан Третьего рейха» застрелил полицейского.
Фанаты Гитлера ждут наступления часа икс и налаживают контакты с ультраправыми из других стран, утверждают в немецких спецслужбах.
Соб. корр. ФСК
Карта: Германия 1937 года с Восточной Пруссией (ныне Калининградская область Российской Федерации и Варминьско-Мазурское воеводство Польши) в её составе

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