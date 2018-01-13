В Германии растёт число «граждан Третьего рейха»

Спецслужбы Германии бьют тревогу: в стране насчитывается как минимум 15 тыс. тех, кто считает себя «гражданами Третьего рейха», рассматривая нынешнюю Федеративную Республику Германия как территорию, оккупированную антигитлеровской коалицией, и кто жаждет восстановления Германии в границах 1937 года..

Причём всего за последний год количество «гитлеровских подданных» увеличилось на 50%. Больше всего их в Баварии, где произошла первая попытка захвата власти нацистами (пивной путч 1923 года).

У «граждан Третьего рейха» на руках масса легального и нелегального оружия, они вынашивают планы по созданию в Восточной Германии своих подпольных вооружённых сил и своей валюты. Они не признают законность нынешнего правительства Германии, немецких судов и т. д. и выпускают собственные паспорта. В 2016 году один из «граждан Третьего рейха» застрелил полицейского.

Фанаты Гитлера ждут наступления часа икс и налаживают контакты с ультраправыми из других стран, утверждают в немецких спецслужбах.

Соб. корр. ФСК