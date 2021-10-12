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В Германии рассмотрели "преступления" Лукашенко

12 октября 2021, 17:00  •  62 • Политика
Фото: president.gov.by
В Нюрнберге выступили противники белорусского режима
Белорусские оппозиционеры, которые летом прошлого года были вынуждены покинуть Республику, опасаясь репрессий, организовали в немецком Нюрнберге международную правовую конференцию. Ее делегаты должны изучить деятельность президента РБ Александра Лукашенко и его сторонников. Противники режима обвиняют главу государства в совершении целого ряда тяжких преступлений.
Своеобразный Нюрнбергский процесс над Лукашенко, естественно, проходил заочно, потому что президент Белоруссии на него не приехал. Однако там выступили граждане, которые якобы пострадали от действий официальных властей. Об этом рассказал один из лидеров оппозиции, основатель НАУ Павел Латушко. 
Бывший министр культуры РБ и дипломат, в частности, транслировал выступление некого Николая Бондаренко. 54-летний мужчина рассказал международным экспертам, что в 2010 году пострадал от рук белорусских силовиков. По его словам, эти события развивались на фоне очередных "сфальсифицированных" выборов. Он также подчеркнул, что был вынужден покинуть родину и теперь вместе с семьей проживает в ФРГ. 
Напомним, что в минувшее воскресенье, 10 октября, в Германии прошла акция протеста против Александра Лукашенко. Жители Нюрнберга решили выразить солидарность с гражданами Белоруссии. 

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