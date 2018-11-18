В Германии рассказали о значении единой армии Евросоюза

В кабмине Германии рассказали, что нужно единой армии ЕС, а также о влиянии НАТО на Европу.

Основной задачей для так называемой единой армии Евросоюза является защита европейских интересов в случае начала кризисов. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лаяйен.

Она отметила, что армии нужны не только военные тренировки и хорошее оснащение, но и сильная политическая воля. Впрочем, приоритетной организацией для многих государств региона, которая отвечает за вопросы обороны, остается НАТО.

При этом сотрудничество Брюсселя и Вашингтона в сфере модернизации вооружения приносит пользу не только альянсу, но и Евросоюзу.

«Наша армия европейцев - практическое доказательство того, как мы остаемся трансатлантическими и становимся более европейскими», - пояснила Урсула фон дер Лаяйен в интервью Funke, комментируя значение европейской армии.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой о создании единой европейской армии, которая не будет зависеть от НАТО и действий Соединенных Штатов. Идею поддержали Испания и Германия, однако глава США Дональд Трамп ее не оценил.