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В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навальному

31 августа 2020, 01:05  •  63 • Политика
В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Алексею Навальному, пишет местное издание. В Министерстве юстиции страны подтвердили факт получения соответствующего обращения Москвы. В тексте говорится, что Генпрокуратура РФ рассчитывает получить результаты анализов блогера и других медицинских экспертиз и надеется на правовую поддержку ФРГ в этом вопросе.
В Министерстве юстиции Германии прокомментировали запрос, направленный в Берлин со стороны российских властей, сообщает издание Welt am Sonntag.
До этого Генеральная прокуратура РФ передавала, что её сотрудники официально обратились к властям ФРГ, попросив их оказать правовую поддержку в разбирательстве, связанном с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
В немецком ведомстве подтвердили факт получения данного письма из Москвы. В материале газеты также поясняется, что российская сторона рассчитывает получить результаты анализов блогера и других медицинских экспертиз.
Если запрос будет удовлетворён, ответственной за процедуру станет Генпрокуратура Берлина, - указано в статье.
Собеседник издания добавил, что обращение со стороны РФ поступило 27 августа.

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