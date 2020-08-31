В Германии рассказали о судьбе запроса из России по "отравленному" Навальному

В Министерстве юстиции Германии прокомментировали запрос, направленный в Берлин со стороны российских властей, сообщает издание Welt am Sonntag.

До этого Генеральная прокуратура РФ передавала, что её сотрудники официально обратились к властям ФРГ, попросив их оказать правовую поддержку в разбирательстве, связанном с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

В немецком ведомстве подтвердили факт получения данного письма из Москвы. В материале газеты также поясняется, что российская сторона рассчитывает получить результаты анализов блогера и других медицинских экспертиз.

Если запрос будет удовлетворён, ответственной за процедуру станет Генпрокуратура Берлина, - указано в статье.

Собеседник издания добавил, что обращение со стороны РФ поступило 27 августа.