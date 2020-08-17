В Германии раскрыли план США против "Северного потока - 2": "Это означает прямое вмешательство"

США используют против российского газопровода "Северный поток - 2" ту же стратегию, что и против иранской ядерной программы. К такому выводу пришёл немецкий телеканал N-TV.

В качестве доказательства приводится письмо американского сенатора Теда Круза с угрозами санкций в адрес немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В тексте документа отмечается, что если реализация проекта продолжится, то ему грозит "финансовое разрушение".

Телеканал N-TV напоминает, что Белый дом действовал против Ирана точно таким же способом. После разрыва ядерной сделки весной 2018 года, когда ЕС отказался последовать примеру США, Вашингтон пригрозил наказанием любой компании и физическому лицу, которые нарушат американские торговые санкции против Ирана.

США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном, - делает вывод немецкий телеканал.

Единственное отличие заключается в том, что в этот раз США пытаются наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле. Фактически это означает прямое вмешательство в энергетический рынок ЕС.