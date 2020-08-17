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В Германии раскрыли план США против "Северного потока - 2": "Это означает прямое вмешательство"
17 августа 2020, 23:30 • 43 • Политика
В Германии раскрыли стратегию США против "Северного потока - 2". Вашингтон использует против российского проекта те же методы, что и против иранской ядерной программы. "Это означает прямое вмешательство в энергетический рынок ЕС", - указывает немецкий телеканал N-TV.
США используют против российского газопровода "Северный поток - 2" ту же стратегию, что и против иранской ядерной программы. К такому выводу пришёл немецкий телеканал N-TV.
В качестве доказательства приводится письмо американского сенатора Теда Круза с угрозами санкций в адрес немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В тексте документа отмечается, что если реализация проекта продолжится, то ему грозит "финансовое разрушение".
Телеканал N-TV напоминает, что Белый дом действовал против Ирана точно таким же способом. После разрыва ядерной сделки весной 2018 года, когда ЕС отказался последовать примеру США, Вашингтон пригрозил наказанием любой компании и физическому лицу, которые нарушат американские торговые санкции против Ирана.
Единственное отличие заключается в том, что в этот раз США пытаются наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле. Фактически это означает прямое вмешательство в энергетический рынок ЕС.
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