В Германии "нашли" Rolls-Royce Николая II и теперь продают его за баснословные деньги

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В Европе продают кабриолет Rolls-Royce, который мог принадлежать Николаю II, за 278 млн рублей.

Стало известно, что сейчас в Германии продают ярко-синий кабриолет Rolls-Royce Silver Ghost. Продавец, разместивший объявление, уверяет, что этот кабриолет принадлежал российскому Императору Николаю II. Официальных доказательств тому нет. Тем не менее синий кабриолет продается за 278 млн рублей.

Также продавец отметил, что пробег авто составляет 2 тысячи километров. Примечательно, что машина "не требует ремонта".

Если углубиться в историю, то есть свидетельства того, что после смерти Николая II похожий его автомобиль был приобретен коллекционером. После этого кабриолет не раз менял своих владельцев-коллекционеров. Его даже спрятали в бункере. Но вот наконец нашли и выставили на продажу.

"Последний российский Император имел самый большой в Европе автомобильный парк - более 20 моделей класса премиум", - говорят в пресс-службе auto.ru. Впрочем, несмотря на это, пока нет официального подтверждения, что синий кабриолет, который сейчас фигурирует в объявлении, действительно был у Николая II.