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В Германии против "Северного потока - 2" высказался ещё один кандидат в канцлеры

01 августа 2021, 08:55  •  174 • Политика
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет пригрозил России санкциями. Он заявил, что речь может идти о перекрытии газопровода "Северный поток - 2".
Армин Лашет заявил, что санкции - вплоть до перекрытия газопровода - могут быть реализованы в том случае, если Россия "совершит агрессивные действия против Украины". Кандидат в канцлеры Германии отметил, что таким образом страна предотвратит использование "Северного потока - 2" в качестве геополитического орудия.
По словам Лашета, энергетическая безопасность Украины должна стать приоритетным вопросом германской внешней политики. Об этом кандидат в канцлеры Германии заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.
Отметим, ранее активно против проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" выступала кандидат в канцлеры Германии от партии зелёных Анналена Бербок.

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