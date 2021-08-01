В Германии против "Северного потока - 2" высказался ещё один кандидат в канцлеры

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет пригрозил России санкциями. Он заявил, что речь может идти о перекрытии газопровода "Северный поток - 2".

Армин Лашет заявил, что санкции - вплоть до перекрытия газопровода - могут быть реализованы в том случае, если Россия "совершит агрессивные действия против Украины". Кандидат в канцлеры Германии отметил, что таким образом страна предотвратит использование "Северного потока - 2" в качестве геополитического орудия.

По словам Лашета, энергетическая безопасность Украины должна стать приоритетным вопросом германской внешней политики. Об этом кандидат в канцлеры Германии заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Отметим, ранее активно против проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" выступала кандидат в канцлеры Германии от партии зелёных Анналена Бербок.