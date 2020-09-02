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В Германии призвали закрыть проект "Северный поток - 2" из-за Навального
02 сентября 2020, 23:40 • 86 • Политика
За "отравление" оппозиционера ухватились и на Украине в попытке сохранить свой транзит
Противники строительства газопровода "Северный поток – 2" в Германии оперативно ухватились за сегодняшнюю информационную "бомбу" из недр немецкой военной лаборатории о якобы отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".
Так, член партии "Союз 90 / Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт призвала правительство ФРГ остановить проект из-за ситуации с гражданином РФ.
"Северный поток – 2" – это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией", – цитирует РИА "Новости" немку, давно выступавшую против нашей трубы.
А еще накануне, до нынешних событий, дали о себе знать и в Киеве, откуда также указали Старому Свету на негативные последствия строительства нового газопровода. С очередной пугалкой там выступил давно подзабытый глава "Нафтогаза" Андрей Коболевв эфире телеканала "Украина 24".
Он напомнил, что наша труба несет угрозу украинскому газовому рынку и может привести к полномасштабному атаке России на Украину. Пан Коболев заявил, что "Нафтогаз" и МИД Незалежной на фоне "отравления Навального" прикладывают усилия к срыву реализации "СП – 2".
"Последние события в России, к примеру, отравление Алексея Навального, что конечно является ужасным событием, которое добавляет европейским партнерам понимания, с чем на самом деле борется Украина", – сказал украинский деятель.
Отметим, что сами германские власти на разных уровнях, в том числе в лице канцлера Ангелы Меркель, призывают не связывать строительство коммерческого проекта и ситуацию с Навальным.
Напомним, ранее в среду, 2 сентября, официальный Берлин объявил, что в организме российского гражданина нашли следы вещества "Новичок". Канцлер ждет от Москвы объяснений. В России ждут ответов на запросы нашей Генпрокуратуры и врачей, лечивших в Омске Навального.
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