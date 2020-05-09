В Германии призвали Украину и Прибалтику не воевать с историей

Берлин взял на себя ответственность за начало Второй мировой войны, в Прибалтике не поняли

Германия признала, что несёт полную ответственность за начало Второй мировой войны и все преступления, с этим связанные.

«Никакой день не раскрывает так полно новейшую историю Германии как 8 мая 1945 года. 8 мая – день освобождения порабощённых и преследуемых, день памяти невинных жертв, день победы над несправедливостью. В этот день немцы заплатили небывалую цену за то, что стало возможным 30 января 1933 года и за то, что они вплоть до мая 1945 года не пытались освободить себя сами от диктатуры национал-социализма»,

– говорится в статье министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса «Не бывает политики без истории», опубликованной в журнале Spiegel.

Маас уверен – Вторая мировая война преподала немцам самый страшный урок, который только может преподать история. Теперь война никогда не должна возникнуть на немецкой земле. А стремление Германии к сильной и единой Европе и к правам человека основано на памяти о преступлениях, совершённых Германией в ХХ веке.

Глава МИД ФРГ осудил попытки Украины и Прибалтики, а также «ещё некоторых стран Европы» переписать историю Второй мировой войны.

«Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Поэтому нам, немцам, необходимо высказать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв – преступниками. Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несёт ответственность за преступление против человечности, Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость, тот раскалывает Европу».

Что касается советских солдат, то Маас считает их настоящими героями, освободившими вместе с союзниками Европу от фашизма.

В завершение статьи министр призвал всех европейских политиков «быть честными с историей».

Однако страны Балтии не услышали призывов немецкого министра и продолжили 8 мая соревноваться в борьбе с историей и здравым смыслом.

Два литовских политика от партии консерваторов «Союз отечества – Христианских демократов Литвы» Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис предложили установить новую памятную дату – «День агрессии СССР против Европы», и отмечать эту дату каждый год 17 сентября. В этот день Германия напала на Польшу. Но, понятно же, что виноват всё равно Советский Союз.

Да, логика – это не то, чем могут похвастать литовские политики.

Дальше – больше. По их мнению, необходимо вообще запретить какой-либо стране праздновать День Победы, потому что просто «в Европе нет места для такого праздника». И вот это заявление политиков, как ни странно, совершенно логично – именно они не так давно защищали одного из организаторов уничтожения евреев в Литве – Йонаса Норейку, называя его не иначе как «героем борьбы за независимость Литвы».

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в своё время бывший завотделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР, выступая в Сейме, поделился радостью – Вашингтон поддержал «осуждение попыток фальсификации истории». О чём и говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии, к которому присоединился и госсекретарь США Майк Помпео. А заявление всё о том же – 9 мая никакой не День Победы.

В это время в Эстонии спикер парламента, а по совместительству член радикальной нацистской EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что празднование Россией Дня Победы – это «агрессивные попытки исказить историю». По его мнению, «Россия пытается обвинить других в совершённых ею самой преступлениях».

Другими словами – фашисты не сжигали, не убивали, не уничтожали, это всё сами русские. Всё сами. Удивительно, но это очень напоминает то, что говорят в Киеве – сепаратисты сами себя обстреливают. Впрочем, неонацизм везде одинаков, хоть эстонский, хоть украинский.