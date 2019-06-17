В Германии призвали не поддаваться на угрозы США по "Северному потоку - 2": "Государство не должно позволить шантажировать себя"

Ранее США неоднократно угрожало компаниям, участвующим в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" экономическим санкциями. Особенно досталось Германии, которая является одним из основных партнёров России в этом проекте. Тем не менее канцлер ФРГ Ангела Меркель уже несколько раз, несмотря даже на нападки президента США Дональда Трампа, продолжает выступать за дальнейшее строительство газопровода.

Не поддаваться на угрозы и шантаж со стороны Вашингтона призвал и германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд. Сейчас он вместе с коллегами находится с рабочим визитом в России.

Немецкий депутат отметил, что правительство Германии не должно отступать, поскольку речь идёт об интересах страны.

"Суверенное государство не должно позволить шантажировать себя, - подчеркнул в беседе с РИА Новости Шлунд. - Необходим диалог".

Того же мнения депутат придерживается и в вопросе санкций. Он подчеркнул, что речь идёт о рынке, об экономике, об энергетической безопасности страны.

"Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников", - пояснил свою позицию Шлунд.