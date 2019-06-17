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В Германии призвали не поддаваться на угрозы США по "Северному потоку - 2": "Государство не должно позволить шантажировать себя"

17 июня 2019, 08:24  •  73 • Политика
Немецкий депутат Робби Шлунд прокомментировал ситуацию с угрозами США в адрес "Северного потока - 2" и призвал не поддаваться на них. Он подчеркнул, что "государство не должно позволить шантажировать себя" и отступать от собственных интересов.
Ранее США неоднократно угрожало компаниям, участвующим в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" экономическим санкциями. Особенно досталось Германии, которая является одним из основных партнёров России в этом проекте. Тем не менее канцлер ФРГ Ангела Меркель уже несколько раз, несмотря даже на нападки президента США Дональда Трампа, продолжает выступать за дальнейшее строительство газопровода.
Не поддаваться на угрозы и шантаж со стороны Вашингтона призвал и германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд. Сейчас он вместе с коллегами находится с рабочим визитом в России.
Немецкий депутат отметил, что правительство Германии не должно отступать, поскольку речь идёт об интересах страны.
"Суверенное государство не должно позволить шантажировать себя, - подчеркнул в беседе с РИА Новости Шлунд. - Необходим диалог".
Того же мнения депутат придерживается и в вопросе санкций. Он подчеркнул, что речь идёт о рынке, об экономике, об энергетической безопасности страны.
"Германия должна иметь возможность обеспечить свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных по цене источников", - пояснил свою позицию Шлунд.

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