В Германии признали "русские мускулы" после испытаний неуязвимой ракеты

В Германии признали "русские мускулы" после испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая считается неуязвимой. Немцы не смогли найти никаких аргументов, чтобы принизить достижение России.

Россия за последние годы существенно нарастила свой арсенал вооружения, сообщает ИноTV со ссылкой на Deutsche Welle. При этом немецкие журналисты назвали "игрой мускулами" испытания "Циркона", которые недавно успешно завершились в Баренцевом море. Ракета была запущена с борта фрегата "Адмирал Горшков" и поразила наземную цель, расположенную на расстоянии 350 км. Скорость полёта ракеты при этом составила 7 Махов (это в 7 раз больше скорости звука).

DW отметило, что президент России Владимир Путин назвал первые испытания, которые прошли в октябре прошлого года, большим событием. При этом издание пожаловалось на то, что до сих пор нет чёткой даты постановки ракеты на вооружение.

Напомним, что ракета "Циркон" способна преодолевать скорость звука, что делает её неуязвимой для средств ПРО. Ни одна из современных противоракет не может перехватить цель на таких скоростях. Появление гиперзвукового оружия у России делает бессмысленной всю систему ПРО, которую США расширяли десятилетиями и в которую вложили десятки миллиардов долларов.