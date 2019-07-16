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В Германии припугнули соседей угрозой из Москвы. Значит НАТО задумало новую агрессию?

16 июля 2019, 15:54  •  90 • В России

Сановитые немецкие военные и ученые решили постращать старушку-Европу со страниц издания Die Welt: «Россия продолжает вооружаться «запрещёнными ракетами»! Кремль ведёт подготовку к региональным войнам в Европе»! Надо ждать неожиданный удар Москвы!».

Да-да, это не крики клиентов какого-нибудь берлинского дурдома. Это слова интервью и тезисы доклада, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке, бывший замгенсека НАТО Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности Йоахим Краузе.

Ну и о каких же «запрещенных ракетах» идет речь? А все о той же российской 9М729, якобы нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Чтобы развенчать эту брехню, Минобороны России в начале этого года пошло на бепрецедентный шаг - выставило на показ ракету для военных атташе страна НАТО. Но ни американцы, ни немцы показательно на эти смотрины не явились! Россия намекнула США, что хорошо бы так же показать нашим спецам американские «изделия», которые явно выходят за рамки ДРСМД (ракеты к установке Мk-41, ракету-мишень и гиперзвуковой беспилотник). И что? Отказ.

Запад уверен, что российская крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность полета свыше 500 километров, что нарушает ДРСМД.Фото: REUTERS

А тут еще вылезло шило из дырявого американского мешка. Как пишет Foreign Policy со ссылками на источники в Пентагоне, разработка ракет в нарушение ДРСМД началась в США ещё в 2017-м.

Идем дальше.

Браус и Краузе утверждают: «Пока наше внимание приковано к климатическому и миграционному кризисам, Россия готовится к региональным войнам в Европе».

И где же именно? Авторы опуса-страшилки указывают: в Черноморском регионе, в Прибалтике, в Польше и на Украине. А где же доказательства? Их нет. Интересно, а гигантская группировка войск НАТО в Европе, которая уже превосходит нашу западную в 5-10 и даже в 15 раз (по разным видам вооружений) и продолжает разрастаться у наших и белорусских границ - это что? Это «абсолютно никого не провоцирующие» мирные мыловаренные заводы или мебельные фабрики? Или подготовка к фестивалю легкой музыки или к симпозиуму гомосексуалистов?

Так кто же и на кого собирается нападать?

Зачем нам идти войной на ту же Прибалтику? У России что - нет своих шпрот или сыра?

Зачем наваливаться на Польшу или Украину, - картошка и хлеб свои есть.

Зачем нам новые западные санкции, если у нас куча своих дел в экономике?

И в Черноморском регионе у нас нет никаких воинственных соображений к странам, которые ведут себя по-соседски, мирно. Правда, США строят на черноморском побережье Украины (под Херсоном) центр управления военно-морскими силами и сбывают Киеву оружие. А а в штабе НАТО давно разработан план захвата Калининградской области (она обозначена на картах Пентагона, как «зона закрытого доступа»).

Так что «доклад» Брауса и Краузе иначе как лицемерием и назвать нельзя. Оба они стращают Европу «угрозой применения Россией ядерного оружия». Любой берлинский студент мог бы им подсказать, что в российской военной доктрине ясно написано, что ядерное оружие Москва применит лишь как ответа на агрессию. А вот США присвоили себе право бить ядерным оружием кого угодно, если им всего лишь покажется, что им угрожают.

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