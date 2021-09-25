В Германии предупредили США о большой ошибке из-за новых санкций против России

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Вашингтону пора начать сотрудничать с Москвой, а не заниматься несвоевременными вопросами

В Германии предостерегли США от введения новых санкций против "Северного потока – 2" и высокопоставленных чиновников России. В случае если в новый проект оборонного бюджета Штатов включат эти рестрикции, американцы допустят грубейшую ошибку. Об этом Вашингтон предупредил немецкий журналист Матиас Брюггманн.

В своей статье для Handelsblatt обозреватель пишет, что США могут допустить крупный политический просчет. По его мнению, ограничительные меры против главы правительства такой большой страны как Россия создаст прецедент, но стало бы ошибкой.

Брюггманн указал на то, что рестрикции не игрушка, которой можно поиграть, когда кому-то этого захотелось. Он сравнил американские санкции с острым мечом, который достают только при веской причине и с четкой целью что-то изменить.

Журналист считает, что новый пакет санкций против России США решили ввести невовремя. Это, по его словам, контрпродуктивно. Автор призвал американцев сотрудничать с Москвой и решать более важные вопросы. Немец полагает, что сейчас странам важно бросить все силы на решение афганского кризиса, изменение климата и других мировых вызовов.

Напомним, на днях палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Вашингтон хочет включить в него ограничительные меры против "Северного потока – 2", а также ввести санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и журналистов, в том числе против премьера Михаила Мишустина. Теперь проект должен принять сенат и подписать Джо Байден.