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В Германии предостерегли Запад от ошибки в отношении России: "Мы себе навредим"

29 января 2022, 21:15  •  68 • Политика
В Германии предостерегают от ошибки в отношении Москвы. Так, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что считает опасным отключение России от SWIFT: "Мы себе навредим".
Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц в комментарии к ситуации для влиятельной ежедневной газеты Die Welt предостерёг Запад от ошибки в отношении России.
Речь об угрозе такого экономического ограничения для Москвы, как отключение от глобальной межбанковской системы совершения платежей SWIFT.
По мнению руководителя партии ХДС, этот вид санкций неизбежно заденет и европейские страны:
Мы сами себе сильно навредим.
Мерц пояснил, что такой необдуманный шаг может разрушить всю систему. Кроме того, он не исключил, что в подобной ситуации придётся отказаться от SWIFT в пользу китайского аналога.
Ещё глава ХДС порекомендовал руководству ЕС не совершать и другой опасный политический и экономический манёвр. А именно не заключать с Киевом договор об ассоциации, который противоречит торговым сделкам между Украиной и Россией.

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