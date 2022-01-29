В Германии предостерегли Запад от ошибки в отношении России: "Мы себе навредим"

В Германии предостерегают от ошибки в отношении Москвы. Так, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что считает опасным отключение России от SWIFT: "Мы себе навредим".

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц в комментарии к ситуации для влиятельной ежедневной газеты Die Welt предостерёг Запад от ошибки в отношении России.

Речь об угрозе такого экономического ограничения для Москвы, как отключение от глобальной межбанковской системы совершения платежей SWIFT.

По мнению руководителя партии ХДС, этот вид санкций неизбежно заденет и европейские страны:

Мы сами себе сильно навредим.

Мерц пояснил, что такой необдуманный шаг может разрушить всю систему. Кроме того, он не исключил, что в подобной ситуации придётся отказаться от SWIFT в пользу китайского аналога.

Ещё глава ХДС порекомендовал руководству ЕС не совершать и другой опасный политический и экономический манёвр. А именно не заключать с Киевом договор об ассоциации, который противоречит торговым сделкам между Украиной и Россией.