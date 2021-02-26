В Германии пожаловались на "издевательства" России над Европой

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Европейским политикам никак не удается надавить на Москву

В немецком издании Focus вышла статья о России политолога и профессора Томаса Егера. Эксперт посетовал, что последние годы политика ЕС в отношении РФ бесполезна, а последняя и вовсе издевается над европейцами.

Егер отметил, что у Евросоюза нет единой стратегии в отношении России, а санкции против нашей страны не приводят к желаемым результатам. При этом кроме рестрикций у европейцев нет других инструментов давления на Москву. Политолог также указал на то, что в своей речи на Мюнхенской конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически признала бесполезность ограничительных мер, а также провал политики в отношении России за последние лет семь.

По мнению профессора, ситуация осложняется позицией президента США Джо Байдена, который считает Москву главной угрозой для его страны, а также для "западных демократий". Егер обратил внимание на то, что демократ требует каких-то действий в адрес России, тогда как, например, Франция готова вести диалог. При этом в Германии нет четкой позиции в отношении партнера. Политолог посетовал, что Берлин крайне далек от решения этого вопроса.

Егер жалуется, что в то же время Россия не собирается менять в своем поведении хоть что-то, а также отстаивает свою территориальную целостность. К тому же, совсем недавно Европу поставили на место, потребовав не лезть во внутренние дела России. На высокомерие европейцев указал глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с представителем ЕС Жозепом Боррелем. Егер полагает, что Европа должна четко обозначить вопросы, по которым она расходится с Россией, чтобы выстроить стратегию во внешней политике.