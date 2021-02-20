В Германии пожалели уставшую "от вечных упреков Запада" Россию

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Демократические ценности нужно защищать не словами, а делом, считает немецкий политик

Москва устала, от постоянных упреков и двойных стандартов западных стран, считает бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Глава Германо-российского форума уверен, ЕС и США буквально без конца грозят Москве пальцем, так как считают, что лучше знают, как должен быть организован мир. При этом эксперт не отрицает, что западные ценности – правильные, но доказывать это нужно не словами, а делом.

"Мы все в Европе прямо сейчас ощущаем, что высокомерие неуместно, а за экономическую стабильность, как и за демократию и права человека, во всем мире приходится бороться каждый день",

– добавил Платцек в ходе интервью изданию Berliner Zeitung.



Однако при этом определенная часть европейского общества продолжает считать Россию олицетворением зла, а ее потенциал зачастую недооценивается. В результате возникает стереотип, что в Москва не может создать ничего хорошего, хотя весомых аргументов утверждать подобное нет.

"Наше представление о России как о враге так же сильно, как и наше высокомерие по отношению к ней",

– подчеркнул глава Германо-российского форума, отвечая на вопрос о непринятии ЕС российской вакцины "Спутник V".

Также Платцек уверен, что в отношениях России и Запада наступил "ледниковый период", однако не стоит забывать о ядерном потенциале и соседстве. Именно поэтому странам предстоит найти комфортные для всех способы коммуникации, чтобы иметь возможность для мирного сосуществования.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала США и Евросоюз объединиться против России.