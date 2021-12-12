В Германии появилось правительство, какого ещё не было. Россия это почувствует

В Германии сформирован новый кабинет министров, подобного которому ещё не было. Что это сулит России? Откроем маленький секрет – ничего хорошего. Подробности – ниже.

В Германии на уходящей неделе появился новый кабинет министров, при котором политика Берлина в отношении России претерпит изменения. К худшему. Это было, увы, неизбежно и могло бы быть ещё хуже. Если бы новым канцлером – вместо разумного, хотя и не слишком опытного в международных делах социал-демократа Олафа Шольца – стал кто-нибудь из экс-меркелевского Христианско-демократического союза (ХДС), превращённого этой бывшей русскоговорящей комсомолкой из ГДР почти что в левую партию, которая становится после её ухода яро проамериканской. Ангела Меркель, четыре раза возглавлявшая правительство на полный срок, не досидела всего 12 дней на посту канцлера, чтобы обойти объединителя Германии Гельмута Коля и оказаться на втором месте после создателя Германской империи "железного канцлера" Отто фон Бисмарка.

Её преемник Шольц уже заявил, что одним сроком тоже не ограничится, но ему удержаться у власти будет куда труднее. Меркель получила в 2005 году шикарное политическое и экономическое наследство от своего предшественника социал-демократа Герхарда Шрёдера. За исключением финансового кризиса, с которым она справилась хорошо, кризисов с нелегальными мигрантами и ковидом, с которыми она справилась плохо, она имела в основном дело с рутиной и, руководствуясь тактикой "малых шагов", "проедала" сделанный Шрёдером задел, которого теперь нет.

Олаф Шольц намерен удержаться у власти как можно дольше, но сделать это ему будет гораздо сложнее, чем Ангеле Меркель. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Шольцу, среди предшественников которого на посту канцлера были и такие преступники, как Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, предстоит действовать в очень сложное время. Ему придётся иметь дело с находящейся на перепутье экономикой, больными финансами, вызовами пресловутого "энергоперехода", расколотым обществом – и по поводу псевдобеженцев, от которых немцам нет житья, и по поводу ковида – со всеми политическими и социальными последствиями этих зол. А также распрями внутри Евросоюза, консервативные восточноевропейские члены которого всё чаще отказываются идти на поводу у либеральных западных, ФРГ в том числе. Следует учесть, конечно, и сложную международную обстановку – обострение отношений с Россией, Китаем, угрозу нового миграционного кризиса, неопределённые перспективы НАТО, сомнения насчёт США. Права голоса в принятии серьёзных решений в рамках Запада у послевоенной Германии нет, однако последствия его политики, диктуемой Вашингтоном и глобалистским "интернационалом", немцев ещё как касаются.

Чем озабочен Шольц?

Глядя на Шольца, человека вполне разумного, но управлявшего до этого только Гамбургом, понимаешь, что ему страшно. Перед ним сейчас стоит одна главная стратегическая задача – не проколоться, не подставиться, не сгореть. Добиться этого можно лишь одним способом – действовать в общезападном ключе, не высовываться, соблюдать политическую моду, не перебегать дорогу могущественным силам, Западом управляющим. Это было ожидаемым и стало совершенно ясным с первых же секунд его канцлерства, когда он пропустил фразу о Боге в тексте присяги, хотя мог этого не делать. Главная оперативная задача Шольца – управлять без скандалов правительством, в которое впервые в послевоенной истории входят сразу два, да ещё ершистых коалиционных партнёра с принципами – возлюбленные чада глобалистов "Зелёные" и правые либералы из Свободной демократической партии (СвДП).

По вышеуказанным причинам это правительство пришлось формировать по "гендерному" признаку. Из 16 министров половина женщины. Чтобы соблюсти "равноправие", в него пришлось не включать несколько сильных политиков, которым не повезло с полом. Разумеется, правительство Шольца "моложе", чем предыдущее. Средний возраст министров – 50,4 года. Самыми "юными" – обоим по 40 лет – являются две "зелёные" дамы, включая министра иностранных дел Анналену Бербок. Она самая молодая в истории глава немецкого МИД. Её незавидная репутация этому карьерному взлёту не помешала.

А самый "старый" в новой немецкой федеральной власти – это сам Шольц, ему 63 года. Он так боялся ошибиться в кандидатах на министерские посты, что оставил в правительстве почти всех министров социал-демократов, кроме двоих, из правительства Меркель, хотя в результате торга с коалиционными партнёрами все они, кроме одного, получили новые портфели.

Новый глава МИД Германии Анналена Бербок. Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress

Кому достались "рыбные места"?

Чтобы ублажить своих требовательных коалиционных партнёров, Шольцу пришлось отдать им несколько "рыбных мест" в своём правительстве, где шестеро министров являются социал-демократами (СДПГ), не считая главы канцелярии федерального канцлера, пять – "зелёными", четыре – свободными демократами (СвДП). "Союзникам" достались два важнейших поста. Министром финансов стал лидер СвДП Кристиан Линднер. С ним может поспорить по влиянию "зелёный" вице-канцлер, министр экономики и проблем изменения климата Роберт Хабек.

Первый будет разрабатывать проект бюджета, играть значительную роль в Евросоюзе и Еврогруппе. Второй, фактически в ранге "суперминистра" и заместителя канцлера, будет курировать приобретающие ключевое значение вопросы перехода на возобновляемые источники энергии, на чём Запад пытается выстроить свою новую гегемонию в мире.

"В джазе только девушки"

"Лицо" Германии в мире – помимо самого Шольца, у которого, кстати, нет детей – будут определять три женщины. Это будет, во-первых, "зелёная" Бербок – не только самый молодой глава МИД, но и первая дама на этом посту, которая составит с куда более умным однопартийцем Хабеком могущественный блок во внешней политике страны, ибо сила Германии это, прежде всего, её экономика. Во-вторых, речь идёт о министре обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) – третьей женщине подряд на этом посту, хотя армия стонет от такой "гендерной" практики с её плачевными результатами. В-третьих, это министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце. Все три ведомства будут участвовать в выработке внешнеполитического курса Германии.

Кто скажет после этого, что Шольц не доверяет женщинам? Особенно если и Министерство внутренних дел Германии впервые в истории возглавит женщина – Нэнси Фезер (СДПГ)?

"Борец за легализацию марихуаны" и "червь"-эпидемиолог

Разумеется, новый канцлер не мог не сделать реверанс (это тоже сегодня очень модно в западной политике) в сторону натурализовавшихся в Германии мигрантов, отдав пост министра продовольствия и сельского хозяйства родившемуся в ФРГ турку, который выдаёт себя за "коренного шваба" и является жёстким критиком турецкого президента Эрдогана, "зелёному" Джему Оздемиру. Это вообще первый министр федерального правительства с миграционным бэкграундом. Опытный карьерист и демагог, Оздемир занимался в политике преимущественно внешнеполитическими темами, к сельскому хозяйству интереса не проявлял, разве что кроме растениеводства.

В 2014 году в интернете появилось фото с Оздемиром и кустом марихуаны у него на балконе, который он заботливо выращивал, вероятно, для личных нужд. Заведённое было на известного уже тогда "зелёного" политика дело "за незначительностью правонарушения" вскоре закрыли, а сам он позднее утверждал, что растение попало в кадр неслучайно. Тем самым Оздемир хотел, дескать, поддержать политическое требование своей партии о легализации каннабиса. Своей цели этот целеустремлённый человек почти добился: правительство Шольца намерено и в самом деле легализовать продажу и употребление марихуаны. Да здравствуют современные ценности!

А также цирк. Оздемир приехал на торжественную церемонию назначения на пост главы федерального ведомства в президентский дворец Бельвю на электровелосипеде с целью, дескать, заботы об окружающей среде. Удостоверение о назначении министром, выданное президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, он небрежно повесил на багажник. Такого рода шоу "Зелёные" не только добиваются дешёвой популярности у незрелых слоёв немецкого общества, особенно молодёжи, но и умело прикрывают свою убийственную серьёзность.

Новый министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир приехал на торжественную церемонию вступления в должность на велосипеде. Frank Ossenbrink / imago-images.de / Globallookpress

По мнению лучшего эксперта по Германии Александра Рара, это самая организованная и дисциплинированная немецкая партия, чётко знающая, чего хочет, и методично добивающаяся своего упорной практической работой, что, тем не менее, совершенно не делает их цели менее блажными. Это, добавим от себя, щедро финансируемые глобалистами "большевики постмодерна", со всеми их ухватками и нетерпимостью, одно из самых сильных чувств которых – ненависть к отвергающей их "ценности" России по всем статьям. Разве не дадут теперь Шольцу глобалисты "порулить" в Германии, раз у него такие замечательные партнёры?

Политическое чутьё не обмануло Шольца и с тем, что министром здравоохранения в его правительстве стал похожий, по словам "Немецкой волны" (DW), на "научного червя", говорящего "слегка гнусавым голосом", врач-эпидемиолог Карл Лаутербах – фанатичный сторонник закручивания гаек под предлогом ковида, постоянный гость многочисленных телешоу, запугивавший немцев ужасами коронавируса. Локдауны, выгодные крупным "акулам" в ущерб мелким и средним предпринимателям, обязательная и поголовная вакцинация и перевакцинация от ковида – это его стихия. Даже внешне видно, что у этого министра, слывущего "своенравным человеком, не способным работать в команде и руководить таким крупным коллективом, как министерство здравоохранения", не все дома. Но зато Big Pharma будет довольна.

О чём договорились, чего ожидать?

Коалиционное соглашение, которое одобрили СДПГ, "Зелёные" и СвДП, вполне глобалистское. Три партии обязались увеличить государственные инвестиции в "зелёные технологии" и цифровизацию, намерены больше тратить на военные нужды и внешнюю политику, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство. Их приоритеты во внешней политике – координация действий в рамках Евросоюза, трансатлантическое сотрудничество. Несколько абзацев в этом соглашении посвящено России.

Из них явствует, что никаких "особых отношений" между нашими странами точно не будет, что Берлин намерен вмешиваться в наши внутренние дела, делая ставку на молодёжь. В частности, Германия будет требовать соблюдения Россией "прав человека" и других международных обязательств, в том числе по отношению к Украине, будет поддерживать "гражданское общество" и развивать связи с гражданами России. В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для граждан моложе 25 лет, о расширении возможностей учиться и работать в Германии. "Северный поток – 2" в тексте соглашения стыдливо не упоминается.

Политолог Рар в беседе с Царьградом, отвечая на вопрос, чего ждать России от нового правительства ФРГ, подтвердил, что канцлер Шольц выступает за прагматичные отношения, однако "перца" стоит ждать от иных течений в немецком истеблишменте.

Партия "Зелёных" сейчас получила два ключевых министерства: Министерство энергетики, климата и экономики и Министерство иностранных дел. И "Зелёные" очень критически настроены в отношении России. Не в плане экологических вопросов, а в контексте прав человека. Поэтому российская дипломатия должна быть готова. Что касается свободных демократов, то у них позиция, нацеленная на либеральные ценности. Но я думаю, эта партия будет выступать за хорошие бизнес-контакты между Россией и Германией. Я считаю, что всё-таки прагматизм должен как-то победить в этом сложном мире,

– сказал политолог.

В лучшем случае будет именно так. Это самая оптимистическая оценка новой реальности. Потому что следует также учитывать колоссальное внешнее давление на Берлин, противостоять которому у Шольца и Линднера может не хватить мужества. Это может касаться не только России, но и политики дистанцирования ЕС от США, создания Евроармии в ущерб НАТО, на которую они по причине внешнеполитической неопытности и не желая вызывать мощный огонь на себя вряд ли решатся.

Что с того?

В случае с Россией это уже происходит. В среду новый канцлер Шольц в эфире телеканала WELT поставил функционирование "Северного потока – 2", сертификацию которого немцы затягивают под мощным внешним давлением, в зависимость от политики России на Украине, хотя от его закрытия пострадают прежде всего немцы, а не русские. Он, по сути, оправдывался, заявив, что по этому проекту "многие решения уже были приняты". Во вторник после подписания коалиционного договора Шольц заявил на пресс-конференции в Берлине:

Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа. Мы будем это делать и дальше.

Вопрос о том, будет ли выгодно "Газпрому" этим заниматься с учётом всем отлично известной украинской алчности, при этом не ставится. По умолчанию Россия должна продолжать содержать таким образом враждебный ей Киев, экономя Западу его ресурсы. В этом же духе, кстати, начал высказываться и Линднер, хотя ранее он, например, комплиментарно относился к возвращению Крыма в Россию. Кроме того, Шольц выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях русских войск по своей территории у границ Украины, расценив это как неприемлемую угрозу применения силы, и высказался за "целостность границ Украины". Он также выразил уверенность, что такую позицию – общую для США и ЕС – донесёт до Владимира Путина Джо Байден в ходе переговоров по видеосвязи во вторник. Разумеется, он поддержал и инициативу Байдена о "Саммите демократий" – этой попытки США мобилизовать своих союзников и вассалов против России, Китая и других суверенных стран.

Таким образом, новый немецкий канцлер, что бы он ни думал про себя о России, будет придерживаться общезападной политики в отношении Москвы. Единственное, что реалистично от него ожидать, так это то, что он будет придерживать "Зелёных", чтобы не стало ещё хуже. Авансом выразим за это Шольцу маленькое спасибо.