В Германии потребовали остановить "Северный поток - 2" из-за обострения в Донбассе

В Германии политики потребовали прекратить реализацию газопровода "Северный поток - 2" из-за обострения в Донбассе.

Зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф уверен, что Россия намеревается вмешаться с помощью армии в ситуацию в Донбассе. Политик считает, что необходимо увеличение размера санкций против России.

"Тогда проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно", - заявил член бундестага в интервью газете Passauer Neue Presse.

С ним согласен глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Он призвал прекратить строительство газопровода "Северный поток - 2", если ситуация в Донбассе обострится.

Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока - 2" больше нельзя будет придерживаться

- заявил евродепутат в интервью.

Такие заявления прозвучали накануне запланированных на 19 апреля неофициальных переговоров по видеосвязи глав МИД стран ЕС, передаёт ТАСС.

Ситуация в Донбассе ухудшилась с февраля 2021 года, ВСУ начали обстрел ЛДНР из миномётов и гранатомётов. Ситуацию в регионе обсуждали по видеосвязи главы России, Франции и Германии.