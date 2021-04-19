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В Германии потребовали остановить "Северный поток - 2" из-за обострения в Донбассе

19 апреля 2021, 15:50  •  41 • Политика
В Германии политики потребовали прекратить реализацию газопровода "Северный поток - 2" из-за обострения в Донбассе.
Зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф уверен, что Россия намеревается вмешаться с помощью армии в ситуацию в Донбассе. Политик считает, что необходимо увеличение размера санкций против России.
"Тогда проект газопровода "Северный поток - 2" должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно", - заявил член бундестага в интервью газете Passauer Neue Presse.
С ним согласен глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. Он призвал прекратить строительство газопровода "Северный поток - 2", если ситуация в Донбассе обострится.
Если ситуация на востоке Украины обострится, то "Северного потока - 2" больше нельзя будет придерживаться
- заявил евродепутат в интервью.
Такие заявления прозвучали накануне запланированных на 19 апреля неофициальных переговоров по видеосвязи глав МИД стран ЕС, передаёт ТАСС.
Ситуация в Донбассе ухудшилась с февраля 2021 года, ВСУ начали обстрел ЛДНР из миномётов и гранатомётов. Ситуацию в регионе обсуждали по видеосвязи главы России, Франции и Германии.

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