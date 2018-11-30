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В Германии после объявления о налоговой реформе неизвестные атаковали дом вице-канцлера

30 ноября 2018, 11:24  •  95 • Политика
После того, как вице-канцлер ФРГ и глава министра финансов страны Олаф Шольц сделал заявление о неизбежной налоговой реформе и попросил граждан «расслабиться», неизвестные атаковали его дом. Политик успел уехать до начала нападения.
В ночь на пятницу, 30 ноября, более десятка неизвестных атаковали дом вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца на западе Гамбурга.
Участники нападения жгли покрышки на крыльце перед домом, а также забросали стены емкостями с краской. Вандалы сумели скрыться до появления полиции. Правоохранительные органы расследуют инцидент как преступление, связанное с политикой.
Сам Шольц во время атаки отсутствовал. Он успел покинуть дом и отправился на саммит G20 в Буэнос-Айрес. Вице-канцлер находился на борту самолета вместе с канцлером Ангелой Меркель, когда из-за технического сбоя произошла экстренная посадка в аэропорту Кельна.
Накануне Шольц, который также возглавляет федеральное министерство финансов, выступил с заявлением по поводу налоговой реформы, которая должна затронуть большинство владельцев недвижимости в Германии. «Расслабьтесь, люди», - призывал вице-канцлер после первого совещания по поводу масштабов повышения налогового бремени.
Заявление Олафа Шольца по поводу повышения налогов приводит Handesblatt, а о последовавшем за ним нападении пишет Spiegel.

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