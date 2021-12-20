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В Германии посетовали на "связанные руки" Шольца в отношении России
20 декабря 2021, 16:10 • 113 • Политика
В Берлине вспомнили, что американские партнеры далеко, а Москва - близко
Власти ФРГ говорят правильные вещи, но их слова расходятся с делом. В частности, они заявляют о поддержке суверенитета Украины, но при этом блокируют ей поставки вооружений из стран НАТО. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.
Приход к власти в ФРГ социал-демократов во главе с канцлером Олафом Шольцем только усугубит сложившуюся ситуацию в отношении России, поскольку "Северный потоки" – это "любимые проекты СДПГ". С запуском в эксплуатацию "Северного потока-2" Москве, по мнению издания, "станет проще шантажировать Киев", а Шольц ничего не сможет сделать.
"У него связаны руки, ведь у Социал-демократической партии Германии, в которую он входит, свое особое представление о том, как нужно вести себя с главой Кремля Владимиром Путиным",
– сетуют авторы статьи. Они припоминают и то, как экс-канцлер Герхард Шредер лоббировал интересы Москвы на геополитической арене, и как "новая звезда СДПГ" Мануэла Швезиг добивается запуска второго российского газопровода, и как глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призывает снизить агрессивность риторики в общении с Россией, чтобы остановить эскалацию напряженности.
Издание приходит к выводу, что Берлин все больше склоняется к мысли, когда-то провозглашенной еще одним немецким социал-демократом Эгоном Баром, о том, что "между Германией и США пролегает океан, а Россия – совсем рядом". Однако авторы статьи сомневаются, что столь мягкий курс уместен в общении с Москвой.
Ранее немецкий политолог Александ Рар высказался, что некие силы заставляют правительство Германии согласиться на поставки оружия Украине.
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