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В Германии подсчитали сумму выделенной Украине помощи

26 сентября 2019, 08:39  •  69 • Украина
С начала кризиса на Украине власти Германии выделили стране €1,4 млрд, пишет Der Spiegel.
 
Reuters
 

Отмечается, что только в рамках сотрудничества в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года €544 млн.

Ещё €110 млн было выделено в качестве гуманитарной помощи, также Киев получил финансовый кредит на €500 млн, ещё €25 млн были предоставлены на меры по стабилизации ситуации в стране, также около €200 млн были переданы Киеву по каналам ЕС.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объёмам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США.

Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. По её словам, Евросоюз и европейские финансовые институты с 2014 года «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».

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